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棒球／陳偉殷6局失1分收第5勝 讚隊友火力：我很喜歡

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷今天先發6局好投取得本季第5勝。圖截自陳偉殷臉書
陳偉殷今天先發6局好投取得本季第5勝。圖截自陳偉殷臉書

效力美國獨立聯盟的台灣投手陳偉殷今天先發6局僅失1分責失，幫助長島鴨隊以7：4擊敗風暴人隊（Lancaster Stormers），陳偉殷取得本季第5勝，他也大讚隊友守備、攻擊火力的幫忙，「我很喜歡。」

陳偉殷今天先發6局被敲5支安打，只掉1分，是在3局上被史都華（Joe Stewart）敲出陽春砲，而他在第1局投出三上三下，6局上甚至連飆3K，單場6次三振追平本季最高，這場本季第4次的優質先發，幫助他拿下勝投。

陳偉殷賽後受訪時表示，球隊需要贏球，「我能做的就是投到5局、6局，盡量拉長局數、減少失誤，增加球隊贏球的機率。」長島鴨隊總教練福特（Lew Ford）則表示，陳偉殷球數能夠取得領先是關鍵，沒有投出任何保送，「他知道該怎麼投球，今天做得很好。」

而長島鴨隊在1局下就靠著史溫德（Frank Schwindel）2出局後的2分砲先馳得點，5局下恩卡納西歐（JC Encarnacion）的得點圈安打以及麥克布魯姆（Ryan McBroom）高飛犧牲打又攻下2分，6局下又追加3分拉開差距，就此領先到底。

其中希斯（Nick Heath）更是單場4安打，2支一壘打、1支二壘打、1支三壘打，差全壘打就完全打擊，陳偉殷也感謝隊友的火力支援，讓自己投起來更加輕鬆，「大家都打得很好，尤其是希斯，敲了一堆安打。」

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陳偉殷

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