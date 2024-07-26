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中職／冰粽事件後再有釣竿事件 悍將不忍了：禁止入場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋舉辦3連戰。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋舉辦3連戰。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊6月在新莊棒球場的賽事發生男球迷擅闖管制區強送冰粽事件，球隊今天前進台北大巨蛋作東，同一位球迷再度出奇招接近Fubon Angels，悍將球團深夜發出公告，將該名球迷列入主場黑名單，禁止入場。

該位許姓球迷前次鬧上媒體版面事發於6月10日，為了將16顆冰粽送給女孩，擅自闖進管制區，遭制止後不滿，跳針詢問聯盟工作人員「為什麼Josh可以？」質疑球團差別待遇，悍將球團當時回應Josh並未進入管制區，工作人員執行勤務過程也無暴力行為，「對於非理性人士擅闖管制區之行為深感遺憾。」

悍將26日起在台北大巨蛋展開3連戰，該名許姓球迷再度出現在應援舞台附近，以釣竿吊掛信件要給韓籍女孩李雅英。

悍將球團表示，該行為已嚴重危害表演人員及現場球迷人身安全，已掌握該人身分並至警局備案，委請執法機關加派人力到場協助，以維護安全之看球環境。此外，悍將球團已將該名人士列為禁止進入富邦悍將主場名單，如有蓄意遮掩、變裝再次進入，或其他人士有類似行為，將一律由現場保全、警察人員驅逐出場並移送法辦。

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