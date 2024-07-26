中職／陳仕朋想拚單季150局 明星賽找嘟嘟挖寶

富邦悍將隊陳仕朋今天雖然被敲出7支安打、投出2次四壞保送只有1次三振，但卻只掉1分、吃完6局，拿下本季第7勝同時也累積90.2局，接下來要朝以潘威倫的單季150局為目標，明星賽也趁機向「嘟嘟」挖寶。

悍將今天以2：1險勝台鋼雄鷹隊，陳仕朋前段穩定戰局貢獻大，總教練陳金鋒也稱讚其表現，「一段時間沒比賽，第1局有點狀況（滿壘），但上壘之後有守住就好，今天兩邊先發投手表現都不錯。」

因為明星賽後又遇到颱風，陳仕朋前一次出賽已經是7月10日，他表示，剛上去投球還有點生疏，「這段時間有照先發天數的課表去調整，但太久沒比還是有落差。」尤其第1局也有些不適應投手丘，一度喊出暫停。

6局投完被敲7支安打但只掉1分，陳仕朋感謝隊友守備幫忙，「投得有點跌跌撞撞，但還是有把局數吃下來。」今天雄鷹打線多了郭阜林也讓陳仕朋感覺有些難纏，「他加入之前，其他年輕選手不像他有Power，不過雄鷹在明星賽前表現不錯，他加入後火力很不錯。」

陳仕朋拿下7勝後續居本土勝投王，對於10勝還沒想那麼多，希望自己能多吃局數，原因是效法「嘟嘟」，潘威倫是2009年開始啟用120場制之後唯一曾兩度締造單季投滿150局的本土投手。

過去單季最多124局的陳仕朋也想挑戰看看150局，「好想可以挑戰看看，明星賽跟賢拜聊滿多的，跟他挖一些寶，像是體能調整、季後訓練，還有一直面對同樣打者要怎麼應變。」

而悍將今天在2局下曾斷送進攻機會，1出局、戴培峰在一壘，申皓瑋敲出中外野飛球被接殺，而此時戴培峰已經跑過三壘，來不及回壘形成雙殺，陳金鋒認為這個跑壘沒有太大問題，球是有機會落地形成安打，「跑壘滿積極的。」