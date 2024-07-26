中職／張育成大巨蛋首戰敲打點 陳仕朋好投助威悍將

富邦悍將隊本季第二度前進台北大巨蛋當主場，在全台雨勢中唯一開打，與台鋼雄鷹隊展開三連戰，張育成在大巨蛋首戰就貢獻打點，加上先發投手陳仕朋6局失1分的好投，以2：1贏球取得2連勝，獨居下半季戰績第二位。

雄鷹打線今天添加郭阜林這名生力軍，從統一獅隊交易過來的他，2局上首打席就敲出安打，而陳仕朋雖然前兩局都被敲安，但仍力保不失。

陳仕朋今天化身壘包精算師，唯一失分在3局上開局被陳文杰敲二壘打、王柏融敲一壘打而掉分，但接下來投完6局沒再失血，6局被敲7支安打，另有2次四壞，只有1次三振，但只掉1分。

而雄鷹隊今天賽前宣布，為表達對高雄災後重建的關懷與支持，今起與悍將三連戰，團隊每敲1安就捐1萬，陳仕朋被敲7安也有另類貢獻。

而悍將在3局下就靠林哲瑄、李宗賢兩支安打，加上推進製造二、三壘有人，張育成的高飛犧牲打追平比數；4局下則是董子恩、高國麟敲安中間夾著犧牲觸擊，申皓瑋高飛犧牲打打回超前分。