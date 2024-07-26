中職／15068人！張育成大巨蛋首戰 創悍將平日票房新高
富邦悍將隊本季第二度造訪台北大巨蛋，也是「國防部長」張育成加盟後第一次，攜帶超高人氣吸引1萬5068人進場，寫下悍將球團史平日票房最高紀錄。
悍將本季前三高票房都在台北大巨蛋締造，5月25日周六19588人進場排第一、5月26日周日16148人排第二，5月24日周五14946人原本是第三，但今天15068人超車排到第三。
張育成加盟後對悍將帶來人氣，今天與台鋼雄鷹隊之戰吸引超過1萬5千人進場，是球團史平日（扣除周六、日）的最多紀錄，而明天預售票超過1萬8000張，有機會創下本季悍將主場票房新高。
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