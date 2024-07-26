中職／洋將本人想改名 兄弟新洋投安吉斯改為象騎士

中信兄弟隊新洋投Angel Sanchez已在近日抵台，原本球隊為他取名「安吉斯」，但他本人反應希望以「象騎士」之名上場，球團尊重選手意願，今天已為他提出改名。

兄弟球團今天公告，日前簽下的多明尼加籍新洋投安吉斯，目前已通過體檢，並隨隊進入牛棚訓練。也在今天，安吉斯經與球團溝通後，決定將中文譯名改為「象騎士」。

象騎士表示，「雖然也很喜歡原名『安吉斯』，不過希望能以『象騎士』命名為球隊在場上奮戰。想透過自己的名字告訴大家，我已準備好來幫助球隊了！」

兄弟領隊劉志威表示，「洋將的中文命名，中信兄弟皆尊重球員個人的想法，目前象騎士也隨隊訓練中，期待他能夠刺激團隊，為接下來的賽事來做準備。」