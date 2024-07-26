中職／藍力28日一軍即刻開箱 布藍登生日當天被註銷
富邦悍將隊「飄髮哥」藍力（Aaron Leasher）28日將在台北大巨蛋迎來中職初登板，他對此十分期待，而為了空出名額，悍將將今天生日的布藍登註銷。
悍將洋投陸續傳出傷兵，羅戈因踩到球棒受傷，不過總教練陳金鋒表示，目前恢復得差不多，雖然還有點腫脹，但復出時間可能比預期早，而註銷布藍登是不得不的決定，因為受傷趕不及出賽，而球隊傷兵多的情況下需要戰力。
藍力還沒在二軍登板就直接一軍「開箱」，他表示自己上次出賽是7月10日，但已經準備好了，會把自己調整到位，也請教過隊友、別隊洋投台灣打者的習性，跟台鋼雄鷹隊哈瑪星、味全龍隊銳歐都是前隊友。
屆時對手是雄鷹隊，藍力也稍微做過研究，「台鋼有很多好打者，魔鷹是重點觀察，要積極讓他出局，不要造成重傷害。」而藍力對自己所有的球路都有信心，但最有把握的則是變速球。
藍力這個中文譯名是由球迷票選而來，藍力自己也很喜歡，先用中文說了「藍力」兩字，也表示：「這代表Blue power。」未來也想挑戰看看中文簽名。
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