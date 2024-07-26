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中職／旅外超過35歲可自由選隊 洪總想到殷仔、岱鋼有提議

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
雄鷹隊總教練洪一中（左）。圖／富邦悍將隊提供
雄鷹隊總教練洪一中（左）。圖／富邦悍將隊提供

張育成回台加盟富邦悍將隊，為中職增添不少人氣，加上台北大巨蛋票房屢開紅盤，台鋼雄鷹隊總教練洪一中深有感觸，期盼陳偉殷、陽岱鋼也能鮭魚返鄉，前提是選秀規則先改變，洪總提議：「超過35歲的旅外球員可以自由選擇球隊。」

悍將今天與雄鷹在台北大巨蛋交手，洪總表示，張育成回到中職對台灣棒球是好事，中職的球星需要好好包裝，「不能回來變成路人甲。」但也提及其他旅外好手至今還沒機會在家鄉球迷面前亮相。

洪總直言，以陳偉殷、陽岱鋼的資歷，不可能願意參加選秀，若要他們回台需要改變規則，「我們要的不是他們的技術，而是名氣。」

洪總建議，超過35歲的旅外球員若要返台，可以自由選擇加入哪支球隊，由球團去提出待遇爭取，「年齡方面，領隊們可以再談，我是提出一個想法。」

而近年旅外好手願意返台，洪總認為與近年球隊都開始有「經營」的觀念有關，現在更加入大巨蛋，「比賽收入都是千萬，以前百萬就很好，球團收入多，給的待遇就能更好，就有越多人才，大聯盟就是這樣，也希望台灣可以。」

「總歸一句就是要有收入。」洪總表示，以前門票漲50塊就會受到球迷議論，但主要原因是環境沒有改變卻想提高票價，現在情況不同。

「台灣運動真的會因為這顆蛋改變。」洪一中對於大巨蛋的誕生很有感觸，台灣氣候炎熱，在室內比賽不僅對球員好，更重要是能夠吸引球迷進場，「當然也未必各地都要蓋巨蛋，室外球場能夠蓋得讓球迷舒適，有地方可以休息，那也很好。」

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中職 張育成 選秀

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