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中職／每敲1安就捐1萬供水災重建 雄鷹為高雄榮耀而戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
每敲1安就捐1萬供水災重建，雄鷹為高雄榮耀而戰。記者許正宏／攝影
每敲1安就捐1萬供水災重建，雄鷹為高雄榮耀而戰。記者許正宏／攝影

台灣南部受到凱米颱風帶來的雨勢侵襲，多處成為淹水災區，以高雄為主場的台鋼雄鷹隊也深有所感，總教練洪一中提醒球員要為身上所穿著的城市而戰，雄鷹球團也允諾，這三場系列賽球隊每敲出1支安打，就捐出1萬元提供高雄災後重建使用。

雄鷹隊因為雨勢關係難以練球，洪總就透露，昨天原本11點要出發去球場練習，但直到下午1點球隊巴士都還無法出行，最後是等到下午4、5點水稍微退了以後，部分球員自行開車前往練習，「這點也有跟球隊提議，未來有個室內練習場地會比較好。」

而雄鷹隊今天早上搭乘高鐵北上，在台北大巨蛋與富邦悍將隊展開三連戰，今天賽前洪總特別和選手們提到，「今天胸前穿著TAKAO，就要時刻提醒自己是為自己的城市，為自己的家鄉球隊而戰。」

台鋼雄鷹也將以實際行動為城市加油打氣，雄鷹球團為了表達對災後重建的關懷與支持，26日到28日的3場系列賽，團隊每打出1支安打，將捐出1萬元，做為城市災後重建之用，展現雄鷹與城市家鄉同在的精神，更是對高雄市民的致敬。

雄鷹球團表示，在凱米颱風的狂風暴雨中，高雄市民遭受到強大無情風雨的侵擾，在這期間許多協助守護家園的無名英雄，不畏風雨保護了無數的家庭和財產。如今，颱風過後，我們的城市需要大家展現堅強與團結，讓一切迅速回到正軌。

這次活動，不僅僅是為了激勵台鋼雄鷹球員們在球場上全力以赴，雄鷹球團也想向全體市民傳遞信息：「無論面對多大的困難，我們都不會放棄！每1支安打都是我們重建的希望，每一次勝利都是我們共同的驕傲，就讓台鋼雄鷹與高雄市民同心協力，在風災過後共同飛翔！」

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台鋼雄鷹 富邦悍將

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