中職／張育成大巨蛋首戰來打招呼 洪總：該保送就保送
富邦悍將隊張育成今天首次要在台北大巨蛋出賽，也是首次對決台鋼雄鷹隊，賽前不忘到客隊休息室與雄鷹總教練洪一中打招呼，洪總笑說要提醒投手，「該保送就要保送。」
張育成返台後昨天隨隊到大巨蛋練球，今天迎接首戰，他表示，在大巨蛋打球感覺很舒服，只不過人工草皮比較軟，「有點難算彈跳，球比較貼著地面走，跟國外有差，守備的時候重心要壓低。」
至於好不好開轟？張育成則表示，自己打擊練習時都是正常去打，「打完不會去看落點，有確實擊球就好。」
雄鷹總教練洪一中對張育成則是觀察仔細，看到張育成來打招呼，立刻露出笑容，大讚：「揮棒很豪邁。」還要自家投手多加小心，張育成則笑說：「要先打到啊。」
洪總日前就曾指出張育成具有高人氣，回來對富邦、中職都是好事，見到張育成本人也說：「回來就好，你很有人氣，富邦不是笨蛋，會提出那麼高的薪水，都是有考量過的。」
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