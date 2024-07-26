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中職／轉戰雄鷹就先發三壘 郭阜林：腳還在抖

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
郭阜林轉戰台鋼雄鷹隊，首戰就先發三壘。記者蘇志畬／攝影
郭阜林轉戰台鋼雄鷹隊，首戰就先發三壘。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹隊昨天才交易來郭阜林，今天立刻安排他先發守三壘，總教練洪一中對他有即戰力期許，而郭阜林則坦言心情十分緊張，不僅是新球隊首戰，也是他第一次來台北大巨蛋，「不騙你，腳都還在抖。」

雄鷹隊透過現金交易方式從統一獅隊換來內野砲手郭阜林，洪總說：「叫來就是要用。」郭阜林三壘情況下，吳念庭移防二壘，一壘則交給杜家明，洪總也表示，吳念庭的位置可以活用，但主要是二、三壘輪替，「不會到一壘，一壘人比較多。」

對於郭阜林的期待，洪一中也說得很直白：「他對長打有幫助，沒先發也能增加板凳深度，比較有一棒扭轉戰局能力，我們代打都小槍比較多，右打也是有幫助。」

而加入雄鷹的郭阜林則表示，自己還在適應球隊環境、文化，也希望能夠盡快磨合，今天被安排先發也有點出乎意料，「第一次到大巨蛋，原本以為會讓我適應一下，但馬上就要上，這邊人工草皮，隊友有提醒彈跳比較慢，踩起來也偏軟，不太好轉動。」

不過郭阜林加入雄鷹隊有不少熟人帶他適應，包含同樣獅隊過來的施子謙、江承諺，還有吳念庭、王柏融等人也都熟識，郭阜林也知道自己被球迷加入「浣熊家族」，因與臉型似於浣熊的吳念庭長得像，郭阜林笑說：「浣熊我還在找哪裡像，但跟念庭自己也覺得滿像的。」

轉到台鋼後，郭阜林收到不少獅隊隊友的祝福，他也透露，當時收到交易消息後回球場收東西，「基於保密，不能跟他們道別，心情複雜，有點想哭，但教練們也跟我說，都還在台灣，不是說以後遇不到了。」

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台鋼雄鷹 吳念庭 郭阜林

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