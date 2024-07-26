中職／龍隊大巨蛋4天7組演唱嘉賓超豪華 砸600萬升級音響設備

味全龍隊9月將於台北大巨蛋進行4連戰，兩檔大型主題日登場，分別為9月14、15日「變形金剛－龍巢之戰」聯名主題日，以及9月16、17日首度與新光人壽合作的「新光之SING」狂歡節，4天合計7組演唱嘉賓陣容超豪華，並斥資600萬升級音響、燈光等設備。

「變形金剛－龍巢之戰」首場演唱嘉賓，將於9月14日由新一代天團「告五人」揭開序幕，15日則有原民歌手「温嵐」及金曲樂團「宇宙人」接力演唱，9月16日雖為平日場次，球團仍力邀金曲歌后「徐佳瑩」與台語歌王「王識賢」登場助陣，歡迎球迷粉絲下班、下課後揪團攻蛋，體驗熱血球賽與「新光之sing狂歡節」的精彩節目，最後9月17日中秋節當日，更將由台語歌后「黃小琥」與流行樂團「理想混蛋」以跨越世代的音樂魅力，為四天主題活動帶來圓滿壓軸演出。

針對這四場大巨蛋主場賽事，味全龍球團斥資近600萬元，提升音響、燈光、雷射及啦啦隊應援舞台等硬體規格，包含全面升級一、二樓看台區音響，並於賽後演唱增設場中陣列喇叭，力求打造大巨蛋最佳音場效果，為現場球迷粉絲提供更頂的賽事應援與聲光體驗。更多主題活動與入場贈品相關資訊，將於官方粉絲專頁陸續公布敬請期待。