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中職／狂！啦啦隊一粒1秒自拍影片就獲3萬讚 有網友看了3小時

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊一粒。 截圖自一粒IG
啦啦隊一粒。 截圖自一粒IG

台鋼雄鷹啦啦隊一粒因外表神似「圍棋女神」黑嘉嘉爆紅，IG追蹤人數破32萬，一舉一動都備受粉絲關注，她昨天分享一段1秒自拍影片，吸引破3萬按讚。

一粒經常在社群網站與粉絲互動，她在IG發文分享影片，把瀏海撥開露出額頭，並用招牌電眼對著鏡頭放電，展現仙氣。

影片一出，網友紛紛表示，「我看了3小時」、「仙女下凡」、「這就是心動的感覺」、「一粒太美了」、「我還想看更多」。

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一粒 啦啦隊

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