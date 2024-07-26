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中職／狂！啦啦隊一粒1秒自拍影片就獲3萬讚 有網友看了3小時
台鋼雄鷹啦啦隊一粒因外表神似「圍棋女神」黑嘉嘉爆紅，IG追蹤人數破32萬，一舉一動都備受粉絲關注，她昨天分享一段1秒自拍影片，吸引破3萬按讚。
一粒經常在社群網站與粉絲互動，她在IG發文分享影片，把瀏海撥開露出額頭，並用招牌電眼對著鏡頭放電，展現仙氣。
影片一出，網友紛紛表示，「我看了3小時」、「仙女下凡」、「這就是心動的感覺」、「一粒太美了」、「我還想看更多」。
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