中職／26日台南賽事延賽 第5場受凱米颱風影響

受到凱米颱風影響，台南市宣布明天停班停課，隨後中華職棒聯盟也宣布，明天原訂在台南棒球場由統一獅隊迎戰味全龍隊的賽事逕行延賽，這已經是受凱米颱風影響的第5場延賽。

自昨天在桃園、天母、洲際的3場賽事皆因凱米颱風延賽之後，今天原訂在洲際棒球場的賽事也因台中市停班課而延賽。中職明天原訂3地開打，分別在台北大巨蛋、桃園棒球場、台南棒球場。

不過中職稍早宣布，在台南棒球場由味全龍與統一獅隊交手的賽事，受到凱米颱風影響，台南市政府宣布明天停班停課，依聯盟規章比賽逕行延賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

此外，明天在桃園棒球場的賽事，中信兄弟推出洋投艾士特（Eric Stout）先發對上樂天桃猿的鈴木駿輔；在台北大巨蛋的賽事，由台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick Margevicius）對上富邦悍將的陳仕朋，這也是悍將本季第2度在大巨蛋安排主場系列戰。