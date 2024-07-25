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中職／悍將颱風天進大巨蛋練球 三連戰票房突破4.5萬張

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊張育成到台北大巨蛋練球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成到台北大巨蛋練球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊明起於台北大巨蛋進行主場三連戰，今天北部颱風雨勢稍緩，球團提前租用大巨蛋場地，讓球員在不受天氣影響的室內場地進行練球，適應大巨蛋場地也保持球感，目前三日預售票房合計已經突破4.5萬張。

悍將大巨蛋主場三連戰安排精采活動，26日由聽障田徑選手許樂為悍將開球，週末兩天皆有賽後演唱會及特別邀請來台的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」與Fubon Angels一同應援。

悍將三連戰每場預售皆已破萬，其中周六售出超過1.8萬張門票，已加開L2 一般席區域， 三日目前已銷售合計突破4.5萬張。

周末「G!POP流行音樂節」27日將由「破億神曲製造機」蕭秉治、「傳唱天后 」李翊君、「大馬鬼才」黃明志Namewee帶來不同年代的傳唱金曲，28日則是「精靈歌手」許哲珮、「搖滾天團」八三夭用KTV抒情、搖滾神曲來嗨爆大巨蛋，兩日賽後都由Fubon Angels擔任暖場表演。

富邦悍將隊新洋投藍力到台北大巨蛋練球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投藍力到台北大巨蛋練球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投藍力到台北大巨蛋練球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投藍力到台北大巨蛋練球。圖／富邦悍將隊提供

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