中職／悍將颱風天進大巨蛋練球 三連戰票房突破4.5萬張

富邦悍將隊明起於台北大巨蛋進行主場三連戰，今天北部颱風雨勢稍緩，球團提前租用大巨蛋場地，讓球員在不受天氣影響的室內場地進行練球，適應大巨蛋場地也保持球感，目前三日預售票房合計已經突破4.5萬張。

悍將大巨蛋主場三連戰安排精采活動，26日由聽障田徑選手許樂為悍將開球，週末兩天皆有賽後演唱會及特別邀請來台的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」與Fubon Angels一同應援。

悍將三連戰每場預售皆已破萬，其中周六售出超過1.8萬張門票，已加開L2 一般席區域， 三日目前已銷售合計突破4.5萬張。