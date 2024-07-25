中職／悍將FA前進起亞虎！李雅英返前東家 檸檬歌聲反攻
富邦悍將「G!POP流行音樂節」在7月27日、28日前進台北大巨蛋，今年特別邀請起亞虎啦啦隊來台來響應這場盛宴，而作為交換計畫，Fubon Angels也將在8月6日造訪起亞虎主場，李雅英以FA身分重返前東家。
透過悍將的邀請，「KIA TIGERS CHEERLEADER」成為首支來到台北大巨蛋應援的韓職啦啦隊，來台陣容包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員。
屆時起亞虎啦啦隊不僅與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援。
而起亞虎隊今天也發表新聞稿介紹啦啦隊造訪台灣的活動，並指出這是與悍將的國際交流計畫，8月6日也將有5名Fubon Angels成員將來到光州起亞冠軍盃球場，進行賽前表演，並與起亞虎啦啦隊一起在局間應援。
而Fubon Angels預計派往韓國的5名成員分別是丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy以及韓籍成員李雅英，李雅英最早是在樂天巨人啦啦隊出道，之後也效力過起亞虎、NC恐龍，在今年來到台灣加盟Fubon Angels掀起話題。
訪韓成員還包括近期唱歌爆紅的「檸魂歌姬」檸檬，她的驚人歌聲令台灣球迷聽過一次就難以忘懷，也讓人好奇屆時是否有機會展現給韓國球迷欣賞。
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