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中職／韓籍啦啦隊只有她缺席明星賽 李晧禎吐心聲：有點傷心

聯合新聞網／ 綜合報導
李晧禎。 截圖自李晧禎IG
李晧禎。 截圖自李晧禎IG

中華職棒明星賽上周在台北大巨蛋圓滿結束，各隊韓籍啦啦隊大集結，唯獨缺少富邦悍將「釜山女神」李晧禎，讓粉絲們相當難過。李晧禎雖無緣參加，但她還是出現在觀眾席一起應援，她也拍攝VLOG分享未能上台心聲。

李晧禎自己買票進場觀賽，在觀眾席吸引許多球迷注目，還有粉絲舉她的毛巾表示支持，她也在觀眾席與球迷們一起應援，畫面看起來相當歡樂。李晧禎提到，韓職明星賽像兩隊競爭的感覺，中職則是同隊可能與隊友分到不同邊，但這樣讓氣氛變更歡樂。

李晧禎坦言當得知無法參加明星賽時，有點傷心，但到球場看球後，遺憾的感覺消失，並期望明年能參加明星賽，繼續以富邦悍將啦啦隊身分與其他女孩和粉絲創造回憶。

影片一出，網友紛紛安慰李晧禎，「妳很棒充滿了正能量」、「聽到晧禎說明年也希望待在富邦真的很感動」、「那天有看到野生皓禎，本人皮膚好白超級漂亮」、「晧禎真的很漂亮！妳是最棒的」。

據《Nownews今日新聞》先前報導，富邦悍將球團回應，「因為此次明星賽各隊名額有限，聯盟補助女孩表演出場與車馬費，但韓援機票、翻譯為球團負擔，因此富邦已邀請2名韓籍啦啦隊與台灣啦啦隊成員加入參與應援，許多沒參與到的女孩也有分配到不同工作，如潔米、維心也都有到明星賽現場直播。」

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