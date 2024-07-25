韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

韓國職棒起亞虎啦啦隊近日在台灣掀起熱潮，成員Jeon Eun-bi昨天在個人IG發文公開男友，獲得粉絲們祝福。不過，也有網友慶幸，不是本周要來台昨天剛滿20歲的人氣啦啦隊成員李珠珢。

現年22歲的Jeon Eun-bi去年加入起亞虎啦啦隊，同時還擔任籃球及排球啦啦隊。起亞虎今年初公布新賽季啦啦隊陣容，她不在名單中令球迷們感到失望，不過她在6月23日重返起亞虎啦啦隊，也跟上近期「三振舞」風潮。

富邦悍將本周在大巨蛋開打並進行「G!POP流行音樂節」邀請南韓職棒起亞虎啦啦隊6名成員來到台灣，成為首支來到台北大巨蛋應援的韓職啦啦隊，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員。

Jeon Eun-bi並未在此次來台名單中，她昨天在IG發文分享與男子親密合照，韓國網友根據服裝和刺青推斷男方是南韓饒舌歌手Leellamarz。貼文一出，粉絲們留言表示，「要幸福」、「看起來好開心」、「我失戀了」。