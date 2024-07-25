韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她
韓國職棒起亞虎啦啦隊近日在台灣掀起熱潮，成員Jeon Eun-bi昨天在個人IG發文公開男友，獲得粉絲們祝福。不過，也有網友慶幸，不是本周要來台昨天剛滿20歲的人氣啦啦隊成員李珠珢。
現年22歲的Jeon Eun-bi去年加入起亞虎啦啦隊，同時還擔任籃球及排球啦啦隊。起亞虎今年初公布新賽季啦啦隊陣容，她不在名單中令球迷們感到失望，不過她在6月23日重返起亞虎啦啦隊，也跟上近期「三振舞」風潮。
富邦悍將本周在大巨蛋開打並進行「G!POP流行音樂節」邀請南韓職棒起亞虎啦啦隊6名成員來到台灣，成為首支來到台北大巨蛋應援的韓職啦啦隊，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員。
Jeon Eun-bi並未在此次來台名單中，她昨天在IG發文分享與男子親密合照，韓國網友根據服裝和刺青推斷男方是南韓饒舌歌手Leellamarz。貼文一出，粉絲們留言表示，「要幸福」、「看起來好開心」、「我失戀了」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言