中職／郭阜林交易至鷹 穿59警惕自己

台鋼雄鷹隊啟動交易案，以現金向統一獅隊換來內野砲手郭阜林，補強野手深度增添比賽可看性，成為中職史上第四例季中交易案、第九例現金交易案。郭阜林也穿上五十九號球衣，象徵「無酒」宣言。

郭阜林坦言，得知被交易心情複雜，一方面在獅隊十年有很多感情，也不捨與教練、隊友的回憶，「但考慮到舞台，到台鋼或許有很多機會，自己想把握這個時機，台鋼對我也有很多期待。」

回憶過去，郭阜林自認在獅隊沒有遺憾，很榮幸參與到一次奪冠，現在來到台鋼也希望拿下一個總冠軍，個人目標則是達成生涯百轟，「還有廿八支，這是個人里程碑，想要挑戰看看。」

郭阜林的背號也從五號變成五十九號，領隊劉東洋表示，外界都知道郭阜林過去的酒駕經歷，但他一直認真反省，「希望『無酒』作為他的警惕，更珍惜這個舞台，也要作為球隊榜樣。」

中職近三次交易案都有雄鷹隊參與，近兩次都與獅隊合作，劉東洋感謝獅隊有成人之美，另一方面也點出關鍵在獅隊的戰力構建、農場實力很好，「值得我們新球隊去學習。」

統一獅領隊蘇泰安則表示：「感謝台鋼雄鷹對於郭阜林的期待，目前郭阜林在獅隊一軍出賽空間有限，經過與教練團評估後，達成此交易案，也感謝郭阜林在獅隊期間曾經的努力與貢獻。」

季中交易在中職歷史中屬罕見，第一次發生是一九九七年陳文賓與林朝煌的交易案，再來是二○一○年兄弟與興農的二換一加現金案、二○二二年猿隊與悍將隊的二換二，郭阜林成為史上第四例。

劉東洋表示，啟動交易原因一是增加球隊戰力，二是活化內部刺激，至於詳細金額無法公布，但主要參考二○二二年擴編選秀、自由球員轉隊費兩個方向。

不同於前兩次人換人，劉東洋指出，過去交易案卡關常常是人選難達成共識，而雄鷹隊升上一軍才第一年，選手的深度與其他五隊相比有落差，「人選對人選會陷入困難，最後是達成現金交易。」