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中職／明星賽收視翻倍 人氣、買氣雙收

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中職明星賽在「神獸亂鬥」加持下，有線加上無線轉播平均收視達1.00，比去年成長185.7%，締造神奇數字。 聯合報系資料照
中職明星賽在「神獸亂鬥」加持下，有線加上無線轉播平均收視達1.00，比去年成長185.7%，締造神奇數字。 聯合報系資料照

中華職棒今年明星賽話題滿滿，第二天壓軸的神獸大亂鬥更成為球迷熱議話題，而昨天收視率公布，有線加上無線轉播平均收視達一點○○，比去年成長百分之一八五點七，兩天票房加商品收入破五千萬元，最高成本明星賽獲得人氣跟買氣。

中職明星賽今年有周思齊、潘威倫最後一舞的吸引力，而第一天王建民上場試投一球後更引發關注，第二天王建民真的登板對決洪一中、陳金鋒、彭政閔，最後是林岳平、葉君璋重組中華隊投捕搭檔，對戰張建銘才畫下句點。

根據聯盟透露，明星賽兩場票房加上商品超過五千萬元，但因為在台北大巨蛋舉行，人力、場租與相關住宿的升等，成本也是史上新高；據了解，今年球員都住在君悅飯店、一人一間，應援團也都安排五星級飯店，成本暴增不少。

這場被球迷封為「史上最頂明星賽」，有收視率為證，根據聯盟公布，今年明星賽平均收視率約一點○○（緯來加上華視），跟去年明星賽平均收視率約○點三五相比，成長超過一倍。

另外線上網路平台方面，去年明星賽觀看約七十五萬人次，今年觀看來到約一百卅萬人次，較去年成長百分之七十三點三；ＭＯＤ愛爾達去年明星賽平均收視率約○點六一、今年平均收視率約○點八七，較去年成長百分之四十二點六。

中職明星賽收視率成長在世界職棒來說十分罕見，今年大聯盟明星賽來看，即使有大谷翔平開轟加持，收視率百分之三點八，低於去年的百分之三點九。

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