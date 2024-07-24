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中職／凱米連兩天壓制 25日雄鷹兄弟戰提前宣告延賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
明天原訂台鋼雄鷹隊與中信兄弟隊之戰，因台中市政府宣布停班停課，比賽宣告延期。中央社
明天原訂台鋼雄鷹隊與中信兄弟隊之戰，因台中市政府宣布停班停課，比賽宣告延期。中央社

凱米颱風對中華職棒展現宰制級的威力，中職今天三場賽事無法舉行，明天原訂台鋼雄鷹隊與中信兄弟隊之戰，也因台中市政府宣布停班停課，比賽宣告延期，台灣棒球迷連兩天沒中職可看。

凱米颱風過境，今天全台各縣市僅金門縣照常上班上課，也因此原訂今天在桃園、天母、洲際棒球場的三場比賽，都因此延期，改至補賽周進行補賽。

而25日原本只有一場比賽，但也因受到凱米颱風影響，台中市政府宣布明天停班停課，聯盟公布，台鋼雄鷹與中信兄弟在洲際棒球場賽事，依聯盟規章，比賽將逕行延賽；本場賽事將移至補賽周進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

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中職 台鋼雄鷹 棒球

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