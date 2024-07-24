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中職／超神！明星賽神獸亂鬥 帶動收視率成長185.7%

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明星賽在「神獸亂鬥」加持下，有線加上無線轉播平均收視達1.00，比去年成長185.7%，締造神奇數字。 聯合報系資料照
中職明星賽在「神獸亂鬥」加持下，有線加上無線轉播平均收視達1.00，比去年成長185.7%，締造神奇數字。 聯合報系資料照

中華職棒明星賽今年話題滿滿，第2天壓軸的神獸大亂鬥更成為球迷熱議話題，而今天收視率公布，有線加上無線轉播平均收視達1.00，比去年成長185.7%，締造神奇數字。

中職明星賽今年有周思齊、潘威倫最後一舞的吸引力，而第1天王建民上場試投一球後更引發關注，2天王建民真的登板對決洪一中、陳金鋒、彭政閔，最後是林岳平、葉君璋重組中華隊投捕搭檔，對戰張建銘才劃下句點，讓球迷津津樂道。

球迷口中的「史上最頂明星賽」有收視率為證，根據聯盟公布，2024明星賽平均收視率約1.00（緯來加上華視），去年明星賽平均收視率約0.35，成長超過100%。

另外線上網路平台方面，2023明星賽觀看約75萬人次，2024明星賽觀看來到約130萬人次，較去年成長73.3%；MOD愛爾達2023明星賽平均收視率約0.61、2024明星賽平均收視率約0.87，較去年成長42.6%。

中職明星賽收視率成長在世界職棒來說十分罕見，以今年大聯盟明星賽來看，在大谷翔平開轟加持下，觀看人次雖然來到744萬，比去年700萬人要多，但收視率算起來是3.8％，低於去年的3.9％。

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中職 明星賽 王建民

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