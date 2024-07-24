中職／唯一再見轟成就完全比賽 郭阜林成第9筆現金交易主角

台鋼雄鷹隊今天與統一獅隊達成交易，用現金換回內野手郭阜林，這是中職史上第9筆純現金交易，前一次是2010年獅隊用250萬元換回興農牛隊「森林王子」張泰山。

郭阜林2015年選秀第7輪被獅隊指名，生涯出賽529場，累積72轟278分打點，打擊率0.259。郭阜林本季只在一軍出賽9場，打擊率0.148。

郭阜林在獅隊打過許多輝煌戰役，2018年10月7日獅隊洋投瑞安（Ryan Verdugo）面對中信兄弟隊，投完9局沒有被上壘過，9下郭阜林敲出再見全壘打，用最罕見的劇情幫助瑞安完成中職目前唯一的完全比賽，而「再見轟完全比賽」更是各國職棒史上首見！

2020年6月13日郭阜林騎車酒駕，被驗出酒測超標，他主動告知球隊，後續被下放二軍禁賽2個月附加處分。聯盟則處以禁賽2場、罰款3萬元，並在事後修改規章，增加酒駕罰則。

郭阜林歸隊後展現長打火力，幫助統一獅打入台灣大賽，奪下該年冠軍。不過統一獅三壘大物林子豪和中生代潘傑楷逐漸站穩一軍，郭阜林一軍出賽機會銳減，前年43場，去年21場，如今被交易到雄鷹。