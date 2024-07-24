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中職／1換1有困難才改現金交易 劉東洋讚獅隊農場實力好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
兩次交易都找獅隊，雄鷹隊領隊劉東洋（圖）感謝獅隊有成人之美。 中央社
兩次交易都找獅隊，雄鷹隊領隊劉東洋（圖）感謝獅隊有成人之美。 中央社

中職最近3次交易案都有台鋼雄鷹隊參與，其中2次都與統一獅隊達成共識，雄鷹隊領隊劉東洋感謝獅隊有成人之美，另一方面也點出關鍵在獅隊的戰力構建、農場實力很好，「值得我們新球隊去學習。」

雄鷹隊在2023年曾以林子偉向樂天桃猿隊換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫及王柏融的議約權，堪稱世紀交易，今年季前以郭俊麟換來獅隊的江承諺，季中又以現金向獅隊換來郭阜林。

不同於前兩次人換人，劉東洋指出，過去交易案卡關常常是人選難達成共識，而雄鷹升上一軍才第一年，選手的深度與其他五隊相比有落差，「人選對人選會陷入困難，最後是達成現金交易。」

而最近兩次都與獅隊完成交易，劉東洋則表示，有很多因素存在，但像是郭阜林這樣有實力的選手待在二軍，「證明統一獅隊在構建戰力、農場實力上做得非常好，非常值得我們這樣的新球隊去學習。」另外則是獅隊總教練林岳平、領隊蘇泰安都能夠站在大環境思考，「給了新球隊滿大的幫助。」

相較美職有規則五選秀，讓各隊可選走其他球隊小聯盟中保護名單外的優秀球員，中職目前無此制度，劉東洋對此表示，球隊透過擴編選秀獲得的施子謙、張肇元、陳文杰都在一軍活躍，「突顯出球員需要舞台，這是值得大家討論的問題。」

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中職 樂天桃猿 統一獅

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