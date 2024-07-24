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中職／5號變59號有「無酒」警惕 郭阜林離開獅隊感觸多

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
郭阜林透過交易轉戰到雄鷹隊新舞台，統一獅隊社團發出「Thank You」貼文。 截圖自獅隊粉絲團
郭阜林透過交易轉戰到雄鷹隊新舞台，統一獅隊社團發出「Thank You」貼文。 截圖自獅隊粉絲團

統一獅隊內野手郭阜林獲得台鋼雄鷹隊青睞，透過現金進行交易，轉戰到雄鷹隊新舞台，郭阜林坦言心中有不捨，但也想把握機會，而背號從5號變成59號，領隊劉東洋正面回覆原因，帶有「無酒」警惕。

雄鷹隊透過現金交易換來郭阜林，今天經聯盟公告後生效，郭阜林想向獅隊的球迷說，過去不管自己好的、壞的狀態，都有大家的支持，「感謝這10年你們的支持，心情還是複雜，接下來到台鋼，希望你們都能繼續支持中職這個聯盟，為所有球隊加油。」

郭阜林轉戰雄鷹隊後，背號從5號變成59號，雄鷹領隊劉東洋表示，外界也都知道郭阜林過去的酒駕問題，但他這幾年一直認真反省，「球隊現在吸收，他的過去也要概括承受，希望無酒做為他的警惕，更珍惜這個舞台，也要作為球隊榜樣，這點有跟他本人談過。」

成為球隊交易對象，郭阜林也樂見中職交易市場活絡，但過去在獅隊10年有很多感情，也不捨與教練、隊友的回憶，「但考慮到舞台，到台鋼或許有很多機會，自己想好好把握這個時機，台鋼對我也有很多期待，好好去爭取。」

回憶過去10年，郭阜林表示自己在獅隊沒有遺憾，也很榮幸參與到一次奪冠，「現在來到台鋼，同樣也希望為台鋼拿下一個總冠軍，個人來說，想要達成百轟紀錄，還有28支，這是個人里程碑，想要挑戰看看。」

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中職 台鋼雄鷹 郭阜林

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