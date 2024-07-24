快訊

侵台颱凱米竟轉強颱 專家直呼罕見！1張圖看風雨時程

颱風天吃什麼？譚敦慈：必吃泡麵加1種罐頭！泡麵「這樣煮」減鈉油砍半

蘋果iOS 18仍大贏Android 15？這4大點沒得比

中職／雄鷹獲得獅隊重砲郭阜林 金錢交易補強內野

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊透過金錢交易方式，獲得統一獅隊內野手郭阜林（左）。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊透過金錢交易方式，獲得統一獅隊內野手郭阜林（左）。圖／台鋼雄鷹隊提供

中華職棒颱風天3場比賽延期，不過仍有球員異動，聯盟公布台鋼雄鷹球團透過金錢交易方式，與統一獅隊換來內野手郭阜林，經公告後生效，郭阜林今天也向雄鷹隊報到。

統一獅隊新聞稿中指出，6月底中職選秀會後，台鋼雄鷹隊主動洽談選手交易，過程中討論到透過以選手交易模式互相尋求戰力提升。

經過幾次交流後，今天雙方達成共識，雄鷹隊透過買斷方式獲得郭阜林合約，獅隊也與與郭阜林詳談，了解其個人意願，也轉達雄鷹隊對他的期待，郭阜林同意此項交易案。

統一獅隊總經理蘇泰安表示：「感謝台鋼雄鷹對於郭阜林的期待，目前郭阜林在獅隊一軍的出賽空間有限，經過與教練團審慎評估後，達成此交易案。」

蘇泰安也期許郭阜林到新的環境後，能夠把握機會證明自己，「非常感謝郭阜林在獅隊期間曾經的努力與貢獻，希望他到 新的球隊後一切都能順利。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

台鋼雄鷹 統一獅 郭阜林

延伸閱讀

中職／悍將洋投藍力本周有望「開箱」 隊友先示警颱風和地震

中職／雄鷹新洋投就是鳥松 先發輪值組高雄地名連線

中職／大巨蛋吃球惹議 獅隊擔憂影響國際賽勝負

中職／高塩將樹直奔蛋內談約 近日課表全數上繳獅隊

相關新聞

中職／雄鷹獲得獅隊重砲郭阜林 金錢交易補強內野

中華職棒颱風天3場比賽延期，不過仍有球員異動，聯盟公布台鋼雄鷹球團透過金錢交易方式，與統一獅隊換來內野手郭阜林，經公告後...

中職／陳韻文劇場這回收不了 猿隊9局下4分驚天逆轉

樂天桃猿隊上演驚天大逆轉，今天在9局下面對統一獅隊終結者陳韻文，單局敲出5安打、攻下4分，陳晨威的再見二壘打幫助猿隊以6...

中職／鋒總解析打得夠平才能御風飛行 認證張育成力量夠大

富邦悍將隊今天以4：0擊敗味全龍隊，「國防部長」張育成逆風中扛出反方向兩分砲，賽後被問到此事第一句話卻是反問「逆風嗎？」...

中職／杰戈投「順風球」喊舒服 賞龍隊本季第9度完封敗

富邦悍將隊「戈」字結尾的洋投沒有肉腳，杰戈今天先發7局被敲6安打、無失分，加上張育成兩分砲助威，聯手幫助悍將以4：0擊敗...

中職／颱風凱米影響 24日天母、桃園兩地延賽

受到颱風凱米影響，台北市、桃園市政府今天相繼宣布24日停班停課，而中職原訂富邦悍將對戰味全龍、統一獅對戰樂天桃猿也將延賽

中職／榮幸接到王建民的球 戴培峰起雞皮疙瘩

日前中職明星賽上演王建民對決洪一中、陳金鋒、彭政閔戲碼，讓全場觀眾沸騰，擔綱捕手的戴培峰笑說，當下有點起雞皮疙瘩，「榮幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。