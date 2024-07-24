中職／雄鷹獲得獅隊重砲郭阜林 金錢交易補強內野
中華職棒颱風天3場比賽延期，不過仍有球員異動，聯盟公布台鋼雄鷹球團透過金錢交易方式，與統一獅隊換來內野手郭阜林，經公告後生效，郭阜林今天也向雄鷹隊報到。
統一獅隊新聞稿中指出，6月底中職選秀會後，台鋼雄鷹隊主動洽談選手交易，過程中討論到透過以選手交易模式互相尋求戰力提升。
經過幾次交流後，今天雙方達成共識，雄鷹隊透過買斷方式獲得郭阜林合約，獅隊也與與郭阜林詳談，了解其個人意願，也轉達雄鷹隊對他的期待，郭阜林同意此項交易案。
統一獅隊總經理蘇泰安表示：「感謝台鋼雄鷹對於郭阜林的期待，目前郭阜林在獅隊一軍的出賽空間有限，經過與教練團審慎評估後，達成此交易案。」
蘇泰安也期許郭阜林到新的環境後，能夠把握機會證明自己，「非常感謝郭阜林在獅隊期間曾經的努力與貢獻，希望他到 新的球隊後一切都能順利。」
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