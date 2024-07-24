MLB／8.1局8K好投問天 海盜火球狀元史肯斯吞生涯首敗
海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）今天投出8.1局8K演出，然而丟掉的2分讓他悲情承擔敗投，海盜隊最終以1：2輸給紅雀隊，史肯斯在生涯第12場出賽吞下首敗。
史肯斯開賽投出7上7下後才在第3局被敲出首安，5局上被亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出陽春砲，不過著岡薩雷茲（Nick Gonzales）在8局下的適時安打追平比數，也讓史肯斯在第9局繼續登板。
史肯斯9局上開局就被席亞尼（Michael Siani）敲出二壘安打，然而1出局後又被伯利森（Alec Burleson）敲出安打，又掉1分後退場，9局下紅雀隊追不回落後，就此落敗。
史肯斯以104球投出生涯最長的8.1局，只被敲4支安打、沒有保送，但丟掉2分，加上隊友熄火，在生涯6連勝後吞下首敗，防禦率則略升至1.93。
不過單場8次三振，讓史肯斯延續連9場投出7次以上三振，並列新人最多紀錄，也成為自1901年以來史上第1位在生涯前12場有11場飆出7次以上三振的投手，第二名是12場中有9場。
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