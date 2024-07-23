中職／陳韻文劇場這回收不了 猿隊9局下4分驚天逆轉

樂天桃猿隊上演驚天大逆轉，今天在9局下面對統一獅隊終結者陳韻文，單局敲出5安打、攻下4分，陳晨威的再見二壘打幫助猿隊以6：5贏球，陳韻文寫下生涯第二場擔任最後一任投手時丟4分以上的悲慘戰役。

猿隊先發投手霸威斯血汗先發6.1局、125球，被敲9安打、失5分（責失3分），猿隊7局上打完還以1：5落後。

獅隊由羅昂先發繳出7局失2分（責失1分）好投，7局下遭林子偉敲出陽春砲，仍帶5：2領先退場，未料戰局卻在9局下交到陳韻文手中時生變。

一出局後，猿隊攻勢猛烈襲來，朱育賢先敲安打，林子偉的三壘打先追回1分，林智平、林承飛代打雙雙敲安再追近到1分差，陳韻文K掉林立取得第二個出局數，卻還是過不了陳晨威這關，遭他揮出二壘打一棒掃回2分終結戰線。

陳韻文生涯擔任最後一任投手時，失4分以上的比賽先前只出現一次，為2022年10月6日面對富邦悍將隊0.1局失4分，承擔救援失敗加敗投，今天為第二遭，改由猿隊下重手。