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中職／鋒總解析打得夠平才能御風飛行 認證張育成力量夠大

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將張育成5局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將張育成5局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天以4：0擊敗味全龍隊，「國防部長」張育成逆風中扛出反方向兩分砲，賽後被問到此事第一句話卻是反問「逆風嗎？」總教練陳金鋒指出，這球關鍵在於打得夠平，才能不受風的影響，認證「力量真的很大！」

此役是張育成首度在新莊棒球場外的地方出賽，在天母棒球場面對龍隊洋投艾璞樂，張育成前兩打席都遭到三振，第3次的過招扳回顏面，當時王正棠先以二壘打掃回2分打點，張育成緊接著補上兩分砲，直接在凱米颱風來襲前的大逆風中飛越右外野全壘打牆。

陳金鋒指出，「張育成那一顆打得確實非常好，夠平，所以風勢對他比較沒阻礙，可以打那麼平，力量確實很大，而且又是反方向全壘打。」

張育成自己不確定是否逆風，他說前面被艾璞樂三振兩次，都是直球，「當時兩壞球，想說先把跑者送回來，外角低球進來，滿lucky啦！」他說：「剛好打到球心，那顆又平，如果高一點就飛不出去。」也不忘誇讚艾璞樂，「今天的投手也滿不錯，指叉球也滿厲害。」

此役在風雨中進行，張育成認為影響不大，「其實還好，美國也會這樣，心態就是打平就好。」

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張育成 陳金鋒

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