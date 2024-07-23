中職／杰戈投「順風球」喊舒服 賞龍隊本季第9度完封敗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將先發投手杰戈。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手杰戈。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊「戈」字結尾的洋投沒有肉腳，杰戈今天先發7局被敲6安打、無失分，加上張育成兩分砲助威，聯手幫助悍將以4：0擊敗味全龍隊，而這已是龍隊本季第9度吞下完封敗。

龍隊由艾璞樂先發，前4局兩度被攻占三壘得分大門前力保不失，但第5局還是失守，戴培峰、孔念恩先後敲安，這回由王正棠適時補上二壘打，先為悍將攻下2分，張育成再以一發大逆風中的反方向兩分砲擴大為4：0。

杰戈初登板投4.2局失5分（責失4分），被敲8安打偏多，今天的投球雖也出現不少危機，但守備適時力挺，幫助他完成7局無失分好投，杰戈拿下首勝，也獲選單場MVP。

總教練陳金鋒指出，杰戈今天的表現比第一場好很多，雖偶有狀況，但可以解決，此役守備也幫助到他很多；杰戈也說：「比上一場好太多了，很開心可以幫助球隊贏球，也謝謝隊友守備真的做得很棒，一壘手（范國宸）和育成都幫了很多忙。」

此役在颱風來臨前的風雨投球，對許手帶來考驗，杰戈對此則是誠實指出，今天的風勢是對打者逆風、對投手順風，而且有風的狀況下投起來舒服，其實是對自己有利，「至於雨，現在（賽後）才來，完美的時機點。」

杰戈在第6局以保送郭嚴文、張政禹安打開局，無人出局就被攻占得點圈，董秉軒擊出一壘方向強勁滾地球，范國宸精彩攔下策動「3-6-1」雙殺，第7局也因雙殺出現化解開局保送帶來的危機。曾峻岳第8局也以保送開局，而龍隊連3局出現雙殺打，9局下面對富藍戈也找不到破口，最終全場分數掛蛋。

富邦悍將先發投手杰戈（左）感謝隊友雙殺守備幫助他化解失分危機。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手杰戈（左）感謝隊友雙殺守備幫助他化解失分危機。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

張育成 范國宸

延伸閱讀

圖輯／中職張育成轟2分砲 悍將4:0領先龍隊

中職／大逆風也攔不住！張育成天母敲反方向暴力兩分砲

中職／跟張育成美技互尬 江坤宇讚：他是台灣難波萬

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

相關新聞

中職／大逆風也攔不住！張育成天母敲反方向暴力兩分砲

「國防部長」張育成再度開砲！今天在前兩打席都遭到味全龍隊洋投艾璞樂三振後，第5局在大逆風中反方向開砲，以一發兩分砲還以顏...

中職／陳韻文劇場這回收不了 猿隊9局下4分驚天逆轉

樂天桃猿隊上演驚天大逆轉，今天在9局下面對統一獅隊終結者陳韻文，單局敲出5安打、攻下4分，陳晨威的再見二壘打幫助猿隊以6...

中職／鋒總解析打得夠平才能御風飛行 認證張育成力量夠大

富邦悍將隊今天以4：0擊敗味全龍隊，「國防部長」張育成逆風中扛出反方向兩分砲，賽後被問到此事第一句話卻是反問「逆風嗎？」...

中職／杰戈投「順風球」喊舒服 賞龍隊本季第9度完封敗

富邦悍將隊「戈」字結尾的洋投沒有肉腳，杰戈今天先發7局被敲6安打、無失分，加上張育成兩分砲助威，聯手幫助悍將以4：0擊敗...

中職／李凱威抱歉讓建仔防禦率爆掉 評外野手演技「太假了」

今年中職明星賽成就史詩巨作，打出許多傳奇隱藏角色，二壘手李凱威在第9局的編導堪稱靈魂人物，開始、結束都掌握在他的手套，李...

中職／7項數據6隊最慘淪為貧打龍 葉總談「打教海」的必要性

味全龍隊昨天公布教練團異動，簽下資歷豐富的外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），目前一軍部署3位打擊教練，總教練葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。