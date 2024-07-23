中職／杰戈投「順風球」喊舒服 賞龍隊本季第9度完封敗

富邦悍將隊「戈」字結尾的洋投沒有肉腳，杰戈今天先發7局被敲6安打、無失分，加上張育成兩分砲助威，聯手幫助悍將以4：0擊敗味全龍隊，而這已是龍隊本季第9度吞下完封敗。

龍隊由艾璞樂先發，前4局兩度被攻占三壘得分大門前力保不失，但第5局還是失守，戴培峰、孔念恩先後敲安，這回由王正棠適時補上二壘打，先為悍將攻下2分，張育成再以一發大逆風中的反方向兩分砲擴大為4：0。

杰戈初登板投4.2局失5分（責失4分），被敲8安打偏多，今天的投球雖也出現不少危機，但守備適時力挺，幫助他完成7局無失分好投，杰戈拿下首勝，也獲選單場MVP。

總教練陳金鋒指出，杰戈今天的表現比第一場好很多，雖偶有狀況，但可以解決，此役守備也幫助到他很多；杰戈也說：「比上一場好太多了，很開心可以幫助球隊贏球，也謝謝隊友守備真的做得很棒，一壘手（范國宸）和育成都幫了很多忙。」

此役在颱風來臨前的風雨投球，對許手帶來考驗，杰戈對此則是誠實指出，今天的風勢是對打者逆風、對投手順風，而且有風的狀況下投起來舒服，其實是對自己有利，「至於雨，現在（賽後）才來，完美的時機點。」