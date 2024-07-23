中職／颱風凱米影響 24日天母、桃園兩地延賽
受到颱風凱米影響，台北市、桃園市政府今天相繼宣布24日停班停課，而中職原訂富邦悍將對戰味全龍、統一獅對戰樂天桃猿也將延賽。
颱風凱米逐漸逼近台灣，台北市、桃園市政府今天相繼宣布24日停班停課，中職原訂在天母球場的悍將、龍隊之戰及在桃園球場的獅隊、桃猿之戰，也依照聯盟規章，比賽逕行延賽，兩場賽事將移至補賽週進行補賽，至於確切比賽地點、時間則待後續公告。
另外，在台中洲際棒球場舉行的台鋼雄鷹對戰中信兄弟比賽，預計將如期開打，其中兄弟派出洋投艾士特（Eric Stout）捍衛主場，雄鷹則推派洋投後勁（Bradin Hagens）迎敵。
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