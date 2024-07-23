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中職／大逆風也攔不住！張育成天母敲反方向暴力兩分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將張育成5局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將張育成5局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

「國防部長」張育成再度開砲！今天在前兩打席都遭到味全龍隊洋投艾璞樂三振後，第5局在大逆風中反方向開砲，以一發兩分砲還以顏色，中職生涯第二轟、客場第一轟出爐。

富邦悍將隊今天在天母棒球場面對龍隊，也是張育成首度在新莊棒球場外的地方出賽，面對龍隊洋投艾璞樂，張育成前兩打席都遭到三振，第3次的過招扳回顏面。

悍將第5局的攻勢出現安打串連，戴培峰、孔念恩的安打先攻占得點圈，王正棠的二壘打掃回2分打點，幫助悍將先馳得點，張育成緊接著補上兩分砲，直接在凱米颱風來襲前的大逆風中飛越右外野全壘打牆，幫助悍將擴大為4：0領先。

張育成的中職生涯首轟為16日在新莊狙擊中信兄弟隊蔡齊哲，第二轟在今天出爐，攻略第2座台灣球場。

富邦悍將張育成5局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將張育成5局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

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中職 張育成

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