聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／大逆風也攔不住！張育成天母敲反方向暴力兩分砲
「國防部長」張育成再度開砲！今天在前兩打席都遭到味全龍隊洋投艾璞樂三振後，第5局在大逆風中反方向開砲，以一發兩分砲還以顏色，中職生涯第二轟、客場第一轟出爐。
富邦悍將隊今天在天母棒球場面對龍隊，也是張育成首度在新莊棒球場外的地方出賽，面對龍隊洋投艾璞樂，張育成前兩打席都遭到三振，第3次的過招扳回顏面。
悍將第5局的攻勢出現安打串連，戴培峰、孔念恩的安打先攻占得點圈，王正棠的二壘打掃回2分打點，幫助悍將先馳得點，張育成緊接著補上兩分砲，直接在凱米颱風來襲前的大逆風中飛越右外野全壘打牆，幫助悍將擴大為4：0領先。
張育成的中職生涯首轟為16日在新莊狙擊中信兄弟隊蔡齊哲，第二轟在今天出爐，攻略第2座台灣球場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言