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中職／悍將洋投藍力本周有望「開箱」 隊友先示警颱風和地震

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊新洋投藍力。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投藍力。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊預計在本周末台北大巨蛋啟用新洋投藍力，今天首度面對台灣媒體受訪就是颱風逼近的日子，他笑說，好幾位隊友也虧他把颱風帶來台灣，「他們還告訴我，在台灣要注意颱風和地震。」

悍將本季最穩先發洋投羅戈16日守備補位時踩到打者球棒，造成右腳扭傷，總教練陳金鋒今天透露復原進度比預期更快，但對於回歸時程還無法預設，「還是先讓他慢慢恢復到可以比賽狀態」。至於新洋投藍力，已經投過實戰投打，有機會在這周末台北大巨蛋初登場，鋒總對他的評價是控球穩定的左投。

悍將若要註冊藍力，需要註銷一位洋將，富藍戈、羅戈位置穩固，杰戈今天將迎接第二場先發，布藍登則是近兩場出賽合計只投7局狂失10分。

迎接本周的「開箱秀」，藍力表示，目前牛棚調整狀況感覺都很好，還有一些時間，會再修正一下，也希望可以盡快融入團隊；味全龍隊銳歐、台鋼雄鷹隊哈瑪星都是他的舊識，加上同是左投，他說：「已經有和他們請教，中職打者習性和台灣文化，也盡量多看比賽認識打者。」

台灣濕熱的天氣對洋將向來都是考驗，藍力也不諱言真的很濕很熱，但只能去習慣，「我之前有在多明尼加打過球，有點像，但又不完全一樣。」好消息是初登板預計是在台北大巨蛋，也讓他直言興奮，「很少有機會可以在室內出賽，對我來說會是很棒的經驗。」

藍力來台前在獨立聯盟大西洋聯盟史泰登島渡輪鷹隊出賽，曾與台灣左投陳偉殷同場先發，他也對這個名字有印象，「因為很少看到亞洲選手，加上我本身就會特別留意左投，會注意他們的投球動作。」

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