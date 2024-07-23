中職／認證王柏融「猴死囡仔」 鋒總：很皮欸！

中職明星賽今年打出史上最頂評價，球迷呼喚諸位「神獸」有求必應，富邦悍將隊總教練陳金鋒也在對決中佔據一角，挨了王建民的觸身球，有趣畫面還包括王柏融屢次鬧他，讓陳金鋒假裝生氣，鋒總也認證是「猴死囡仔」。

陳金鋒今年進入明星隊教練團，擔任一壘指導教練，兩天都有他的戲份，第一天九局化身一壘審超入戲，幫平野惠一的判決讚聲，還幫忙勸架，第二天則是在第九局參與神仙打架，與王建民的投打對決中挨了觸身球。

王建民當天賽後表示，一丟到陳金鋒就心想完蛋了，等一下要打電話跟他說不好意思；今天被問到有沒有接到建仔的電話，陳金鋒說：「有打啦！」當天被球迷呼喚上場，陳金鋒說輩份最高的洪總先上了，剛好那個現場氛圍，回應一下球迷期待。

球迷還注意到許多有趣畫面，像是王柏融一碰到陳金鋒就變幼稚，至少三度讓鋒總作勢打他，陳金鋒今天談到此事也好無言，「很皮欸！一直在那邊鬧。」