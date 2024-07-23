中職／雄鷹新洋投就是鳥松 先發輪值組高雄地名連線

富邦悍將啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬，擁有亮眼外型和修長美腿，加上極具辨識度歌聲，獲得許多球迷關注，她近日分享錄影照片，完全沒有偶像包袱。不過，網友也注意到檸檬的臀部，像是下半身沒穿，樂天桃猿啦啦隊琳妲就留

2024-07-23 16:24