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中職／雄鷹新洋投就是鳥松 先發輪值組高雄地名連線

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊新洋投鳥松。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊新洋投鳥松。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天公布新洋投Ljay Newsome，譯名無意外就是「鳥松」，補強先發投手戰力，將披上30號戰袍，先發輪值已有3洋投取名和高雄結緣。

鳥松今年27歲，2015年在大聯盟選秀第26輪獲得西雅圖水手隊青睞，2020、21年都有大聯盟出賽紀錄，共12場登板其中5場先發，總計30.1局，送出25次奪三振。

鳥松今年在大西洋聯盟11場出賽，包含1場完封，戰績5勝1敗，共投56.1局被擊出51支安打，送出54次奪三振，僅13次四壞球保送，WHIP（每局被上壘率）1.14陣中最佳，在聯盟也名列前茅，控球穩定。

除了日籍小野寺賢人受傷勢困擾休兵，雄鷹目前洋將配置為先發投手哈瑪星、後勁，還有救援投手雷公，以及洋砲魔鷹。雄鷹已有哈瑪星、後勁與高雄地名結合，鳥松加入再添先發投手戰力，登錄名更是直攻澄清湖大本營行政區「鳥松」。

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