中職／克魯茲攻略第4隊版圖 「沒有比選手進步更開心的事」

「台灣經驗」豐富的克魯茲，再度出現在中職戰場上，這回是擔任味全龍隊打擊教練，在熱愛的土地做熱愛的工作，他說：「沒有比看到選手每天進步，讓人更開心的事了。」

龍隊去年奪冠，但本季戰績起伏，上半季勝率0.433只贏過新軍台鋼雄鷹隊，下半季以5勝5敗、4隊並列第2；目前6隊全年度都已賽70場，而龍隊打擊率0.253、上壘率0.315、長打率0.342、得分260分、242分打點、590支安打、798壘打數都居末位，昨天宣布新聘外籍打擊教練克魯茲。

克魯茲表示，自己是在3周前收到邀約，「很高興可以再次回到台灣，這個我喜愛的地方，做我深愛的工作。」看龍隊的打擊現況，克魯茲指出，這是年輕球隊，選手也相對容易想太多、想做的太多，自然會碰到撞牆期，「不需要恐慌，給他們時間，球隊就會打起來，我對此很有信心，會陪著他們一起成長。」

過去與他共事過的龍將之一蔣少宏，形容克魯茲是「crazy」的教練，克魯茲對此笑答，「狂有好幾種定義，打擊就是需要狂野的表現，我喜歡和大家打成一片，可以自在互動、感染選手，讓選手更知道怎樣自在表現自己。」

克魯茲先前陸續待過中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿隊，龍隊今天在天母棒球場面對悍將，克魯茲也見到許多熟識的面孔，熱情上前擁抱致意。他對此笑答：「我在那邊（富邦）有許多好友，但開賽後就是敵人了，戰場上是沒有慈悲的地方。」

加上龍隊，克魯茲如今已收集效力4隊版圖，看如今聯盟有6隊，他說：「看到中職越來越強、越來越好，成為世界指標的聯盟指日可待，球迷也不用太擔心12強，相信中華隊會有完整的陣容去參賽。」