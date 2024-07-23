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中職／7項數據6隊最慘淪為貧打龍 葉總談「打教海」的必要性

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊外籍打擊教練克魯茲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊外籍打擊教練克魯茲。圖／味全龍隊提供

味全龍隊昨天公布教練團異動，簽下資歷豐富的外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），目前一軍部署3位打擊教練，總教練葉君璋坦言，今年球隊在打擊表現不理想，剩下50場比賽，找來克魯茲除了考量他的資歷，也包括他的「台灣經驗」，比較可以快速上手。

龍隊去年奪冠，但本季戰績起伏，上半季勝率4成33只贏過新軍台鋼雄鷹隊，下半季以5勝5敗、4隊並列第2；目前6隊全年度都已賽70場，而龍隊打擊率2成53、上壘率3成15、長打率3成42、得分260分、242分打點、590支安打、798壘打數都居末位。

龍隊在明星周後新聘打擊教練克魯茲，葉君璋指出，「今年確實打擊比較不理想，現階段我認為需要一個比較有活力、又有技術能力的教練協助我們，克魯茲是理想人選，他對台灣球員很了解，我也和他共事過，很多球員在業餘時代被他指導過，在這樣的狀況下，比較可以快速融入選手。」

加上張泰山、張建銘，目前一軍共有3位打擊教練，葉君璋對此表示，「目前我們的狀況比較不好，一定要這樣做。」

對於克魯茲的任務，葉總明言：「讓打擊成績更好！」他說，需要克魯茲做的，就是他平常在中華隊做的事情，「剩下50場，還需要一些時間，不是說馬上可以怎樣，但我認為他可以在短時間內幫助到球隊。」

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