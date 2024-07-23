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中職／李凱威抱歉讓建仔防禦率爆掉 評外野手演技「太假了」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李凱威一記會讀空氣的漏球成就史詩級明星賽。圖／味全龍隊提供
李凱威一記會讀空氣的漏球成就史詩級明星賽。圖／味全龍隊提供

今年中職明星賽成就史詩巨作，打出許多傳奇隱藏角色，二壘手李凱威在第9局的編導堪稱靈魂人物，開始、結束都掌握在他的手套，李凱威今天透露幕後故事，評價陳晨威、邱智呈的演技，則是笑答：「那個太假了。」

上周末連續兩天的明星賽都在臨到尾聲出現最高潮，第2天九局下、兩出局之際，洪一中在鼓噪聲中站上打擊區，中華隊推出王建民應戰，成就史無前例的夢幻對決，洪一中打向二壘的軟弱滾地球，李凱威一個反應靈敏幾乎看不出破綻的漏球，讓比賽按下繼續播放鍵。

後續還多打了三次場記板，包括「王建民vs.陳金鋒」、「王建民vs.彭政閔」、「林岳平vs.張建銘」，自家龍隊教頭張建銘打出的滾地球再度朝李凱威的方向而去，而他這次選擇接球穩傳一壘完成最後出局數，為這場比賽畫下句點。

球迷盛讚「李導」大作，給了一場史上最頂的明星賽，李凱威也說：「我也覺得價值連城。」他透露，當時看到洪總上來，就有和劉基鴻、江坤宇討論，「要接嗎？要接嗎？他們就說不要接。」還有來自吳念庭的技術指導，「他就說可以慢半拍接，但洪總那顆打太正面，我本來是想擋在前面，就是拚一半一半，但那顆真的彈起來，就順勢往上帶。」

李凱威坦言，其實本來以為在洪總的打席之後，比賽應該就會結束，還沒來得及考慮到後續的打席要怎麼處理，「其實恰哥那時就在想要不要接，好險不是打到我這裡，不然也不確定該怎麼做。」那一球打到左外野，陳晨威、邱智呈上演話劇社演技，李凱威評價兩人表現，「那個應該看得出來太假了，我回去有看影片，我的好像真的滿像漏接，晨威其實可以假裝被燈光吃掉，他那個算腳步太明顯了，慢慢走才撲，小黑更誇張，他根本滑他的、球滾他的。」

決定在張建銘的打席結束比賽，李凱威有務實的考量，「已經二、三壘欸，再漏比賽要輸了。」他笑答這是難得經驗，以前都只能在電視機前看，這回可以幫王建民守備、現場看他投球，「但我讓建仔賢拜的防禦率爆掉了。」

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