中職／啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬餵食秀表情失控 網：那個臀...

富邦悍將啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬，擁有亮眼外型和修長美腿，加上極具辨識度歌聲，獲得許多球迷關注，她近日分享錄影照片，完全沒有偶像包袱。不過，網友也注意到檸檬的臀部，像是下半身沒穿，樂天桃猿啦啦隊琳妲就留說「屁股」，也有網友留言「那個臀...」。

檸檬近日登上實境節目《女孩好野》，她發文分享錄影時拍的照片並表示，「第一次去上女孩好野，好好玩好有趣，完整版記得去YouTube收看，滑倒最後還不退追我的是真愛。」其中還有與李多慧一起合照。

從圖中可見，檸檬穿著短版上衣，搭配牛仔外套，短裙展現傲人長腿同時，也散發出陽光氣質。最後3張是她餵食動物的照片，表情失控但相當有趣。

貼文發布後，隊友秀秀子自誇，「我真的好會拍喔！」網友則紛紛表示，「後面太可愛了吧」、「有多少人想當羊」、「快唱歌驅趕牠們」。