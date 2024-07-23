中職／讚球員們明星賽找到流量密碼 慈妹：我要偷告白彭政閔

中華職棒明星賽上周末在台北大巨蛋舉辦，話題滿滿，留下許多經典畫面。富邦悍將啦啦隊慈妹也直呼球員們找到流量密碼，可以去領金馬獎。

慈妹發文分享自己躺在大巨蛋照片，以及與啦啦隊和球員們的合照，她寫道，「中職明星賽像是一場美麗又盛大的晚宴，除了各球員啦啦隊的合體之外，更頂的是終於被球員挖到流量密碼。」

慈妹稱讚球員們，「一個比一個還會做效果，裝打架清空板凳、假摔裝失誤、大咖們接二連三上場、Juicy（富邦應援團團長）告白成功神威（陳晨威），你們通通都給我去領金馬獎。我也要偷告白，恰哥（彭政閔）我愛你。」

網友紛紛湧入留言區表示，「慈妹好棒」、「超甜美超可愛」、「好羨慕草皮」。有人問為什麼陳冠宇和葉保弟可以和她合照？慈妹回應：「因為是我要求的。」