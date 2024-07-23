中職／啦啦隊帶動明星賽熱潮 筠熹卻直呼攻擊女孩黑粉很有事
中職明星賽上周末在台北大巨蛋引發許多話題，各隊啦啦隊也齊聚一堂，玩得相當開心。不過樂天桃猿啦啦隊成員筠熹有感而發，直呼黑粉攻擊女孩很有事。
筠熹在Threads發文表示，「明星賽才剛過，看到黑粉攻擊女孩的留言，真的是很有事。每看到被攻擊有粉絲反擊，我都覺得好羨慕，能集結大到把黑粉擊退的人，真的超級羨慕。」
筠熹期許，「我也希望有這樣支持我的人，有一天能夠強大到把沒腦袋的人擊敗，腦袋是個很好的東西，在酸人之前，先把腦袋找出來。」
貼文一出，網友紛紛表示，「熹粉站出來」、「黑粉退散」、「不用理他們做自己就好」、「某角度來說你一個人就會擊敗一堆酸民」。
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