快訊

民眾快移車！北市晚間8點關水門 還停堤外將拖吊

中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

青棒／林易霆與「500元紙鈔哥哥」結緣 孟劭穎勉珍惜舞台

中央社／ 台北23日電
林易霆。圖／中華棒協提供
林易霆。圖／中華棒協提供

台南海事畢業投手林易霆的棒球路與「500元紙鈔哥哥」孟劭穎有關，小時候偶然獲得孟劭穎送手套結緣，今年選秀獲得統一獅指名，孟劭穎鼓勵他珍惜舞台，林易霆直言「感觸深」。

林易霆國小時家裡在台東開便利商店，平時也會到店裡幫忙，他回憶，當時還沒接受正規棒球訓練，但喜歡跟朋友一起玩棒球，店裡一名新員工看到他每天下午出去玩棒球，送了他一只投手手套，跟他說：「我是500塊鈔票上的人」，也曾打過棒球。

這名員工就是孟劭穎，為南王國小少棒隊1998年關懷盃奪冠班底、球隊王牌投手，成了現行500元紙鈔上的主角，也曾在中職二軍留下出賽紀錄，但最後因病離開棒球圈。

林易霆接受中央社記者訪問時表示，當時不知道孟劭穎的事蹟，只是開心有了一個新手套，他記得孟劭穎當時分享，以前也有機會打職棒，但沒辦法延續球員生涯，「如果想要認真練，就帶著這個手套打下去。」

林易霆小學打社區棒球，國中開始到台東體中接受正規棒球訓練，成了孟劭穎的小學弟，一開始打球就是投手，高中到台南海事打球也有大幅進步，高中球速提升超過20公里、最快球速145公里，畢業投入中職選秀獲得統一7-ELEVEn獅隊第5輪指名。

林易霆獲選後，孟劭穎也有跟他說恭喜，「他提醒我要保持自律、珍惜舞台，穩穩的來」。林易霆表示，後來去搜尋孟劭穎相關資料後，有更多感觸，那只手套和那一番話意義很不一樣。

林易霆目前在亞洲青棒賽培訓隊集訓，接下來25日開始的藍白賽先發、中繼出賽機會都有安排，力拚青棒國手資格。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中職選秀 棒球 球速

延伸閱讀

漢台棒壘賽 兩岸青年深化友誼

號召上班族參與軟式棒球 前成棒領隊推生軟式棒球協會

棒球魔術師徐生明銅雕美濃落成 傳承永不放棄精神

中職／栗山英樹來看明星賽 12強韓國隊教頭也到了

相關新聞

中職／啦啦隊帶動明星賽熱潮 筠熹卻直呼攻擊女孩黑粉很有事

中職明星賽上周末在台北大巨蛋引發許多話題，各隊啦啦隊也齊聚一堂，玩得相當開心。不過樂天桃猿啦啦隊成員筠熹有感而發，直呼黑粉攻擊女孩很有事。 筠熹在Threads發文表示，「明星賽才剛過，看到黑粉

青棒／林易霆與「500元紙鈔哥哥」結緣 孟劭穎勉珍惜舞台

台南海事畢業投手林易霆的棒球路與「500元紙鈔哥哥」孟劭穎有關，小時候偶然獲得孟劭穎送手套結緣，今年選秀獲得統一獅指名，...

中職明星賽「神獸對決」超經典！熱門關鍵字盤點最頂彩蛋

連續2天精彩的中職明星賽吸引超過6萬名觀眾走進台北大巨蛋觀賽，傳奇球星「放開來玩」造就本次夏日棒球饗宴最經典橋段。

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

中華職棒明星賽在台北大巨蛋連續進行兩天賽事，於昨晚更出現台灣傳奇球星王建民投球，陳金鋒、彭政閔打擊加碼上場演出，帶給球迷感動，號稱是史上最強明星賽，而這場賽事於今天登上WBSC(國際棒壘總會)官網，以

號召上班族參與軟式棒球 前成棒領隊推生軟式棒球協會

為了積極鼓勵上班族參與軟式棒球運動，「中華民國頑球趣軟式棒球協會」7月21日正式成立！ 為了推廣體育，前台中市成棒隊領隊謝中川大力協助協會成立，謝中川期許「讓看棒球的人也打棒球，棒運的基礎才會紮實」。

中職／宋嘉翔生日一粒姊曬親密合照 網：好幸福的味道

樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年尚未登上一軍過，但他和啦啦隊一粒雙胞胎姊姊交往，因此持續受球迷們關注，今天是宋嘉翔20歲生日，兩人再度於社群網站放閃。 一粒姊今年生日在IG官宣與宋嘉翔的戀情，現在輪到宋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。