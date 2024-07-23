青棒／林易霆與「500元紙鈔哥哥」結緣 孟劭穎勉珍惜舞台

台南海事畢業投手林易霆的棒球路與「500元紙鈔哥哥」孟劭穎有關，小時候偶然獲得孟劭穎送手套結緣，今年選秀獲得統一獅指名，孟劭穎鼓勵他珍惜舞台，林易霆直言「感觸深」。

林易霆國小時家裡在台東開便利商店，平時也會到店裡幫忙，他回憶，當時還沒接受正規棒球訓練，但喜歡跟朋友一起玩棒球，店裡一名新員工看到他每天下午出去玩棒球，送了他一只投手手套，跟他說：「我是500塊鈔票上的人」，也曾打過棒球。

這名員工就是孟劭穎，為南王國小少棒隊1998年關懷盃奪冠班底、球隊王牌投手，成了現行500元紙鈔上的主角，也曾在中職二軍留下出賽紀錄，但最後因病離開棒球圈。

林易霆接受中央社記者訪問時表示，當時不知道孟劭穎的事蹟，只是開心有了一個新手套，他記得孟劭穎當時分享，以前也有機會打職棒，但沒辦法延續球員生涯，「如果想要認真練，就帶著這個手套打下去。」

林易霆小學打社區棒球，國中開始到台東體中接受正規棒球訓練，成了孟劭穎的小學弟，一開始打球就是投手，高中到台南海事打球也有大幅進步，高中球速提升超過20公里、最快球速145公里，畢業投入中職選秀獲得統一7-ELEVEn獅隊第5輪指名。

林易霆獲選後，孟劭穎也有跟他說恭喜，「他提醒我要保持自律、珍惜舞台，穩穩的來」。林易霆表示，後來去搜尋孟劭穎相關資料後，有更多感觸，那只手套和那一番話意義很不一樣。

林易霆目前在亞洲青棒賽培訓隊集訓，接下來25日開始的藍白賽先發、中繼出賽機會都有安排，力拚青棒國手資格。