中職明星賽「神獸對決」超經典！熱門關鍵字盤點最頂彩蛋

中華職棒35年明星對抗賽上個星期（7/20、7/21）在台北大巨蛋熱鬧展開，兩天賽事共吸引62354人進場觀戰，創下明星賽系列史上最高紀錄。今年中職明星賽在眾家球星、教練團、啦啦隊和聯盟官方全心投入下，過程中彩蛋不斷、效果十足；昨（21）日第二戰尾聲，台灣多位退役傳奇球星，包括王建民、陳金鋒、洪一中和彭政閔等人上演「神獸對決」，勾起棒球迷美好年代「回憶殺」最為轟動，跟著《網路溫度計DailyView》從熱門關鍵字一起回味今年這場台灣最頂的棒球夏日饗宴吧！

明星賽48小時聲量破4萬！關鍵字盤點必看時刻

今年中職明星賽首度前進台北大巨蛋舉辦，最低380元就能參與這場秀味十足的棒球派對，成功吸引不少人買票「攻蛋」，最終20日首戰湧入33688人，寫下史上最多觀眾人數紀錄，昨日次戰也有28666人入場觀賽。有了破紀錄球迷支持，不只球員和啦啦隊要讓大家值回票價，傳奇球星組成的教練團也「放開來玩」，創造許多讓球迷在網路社群討論不斷的精彩時刻，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「中職明星賽」近兩日聲量趨勢變化，總共累計45248筆。

從「中職明星賽」近兩日網路熱門關鍵字可以看見，王建民、周思齊、陳金鋒、林安可、葉君璋、洪一中、馬傑森、林襄、潘威倫、彭政閔、林岳平、張建銘等字，其中位居最核心的關鍵字是「台灣之光」王建民。本次明星賽擔任「中華隊」投手教練的王建民，是多項台灣投手美國職棒大聯盟紀錄保持人，2019年回台發展先後擔任富邦悍將與中信兄弟投手教練，不少球迷卻仍期待他站上中職賽場的投手丘，讓大家看見招牌伸卡球的魅力，這個心願終於在本次明星賽獲得滿足。

王建民登板對決洪一中 開啟神獸對決回憶殺

明星賽首戰進行到9局下半，「明星隊」教練陳金鋒和平野惠一與一、三壘裁判互換身分，之後上演「中華隊」總教練曾豪駒向「三壘審」平野惠一抗議判決不公，「一壘審」陳金鋒出面勸架的歡樂劇場，開啟球迷對可能發生各種彩蛋的無限想像，隨後「中華隊」投手教練王建民出場，全場球迷吶喊他的名字，希望看見建仔登板，王建民最終試丟一球回應觀眾，博得滿場掌聲。

昨晚次戰再度來到第9局，「中華隊」剩最後一個出局數就能贏得勝利，王建民再度走上投手丘，這時「明星隊」教練陳金鋒協助另一位教練洪一中跨欄出場準備打擊，王建民見狀主動戴上手套「正式登板」，讓全場觀眾與網路論壇瞬間嗨翻，隨後王建民一連對決洪一中、陳金鋒和彭政閔，上演連續三個打席的「神獸對決」。氣氛炒熱之後，「明星隊」總教練葉君璋也和另一位教練林岳平，重現國家隊經典投捕組合，最終「中華隊」教練張建銘擊成二壘方向滾地球，成為最後一個出局數，結束這段10幾分鐘讓球迷大飽眼福的夢幻劇本。

網敲碗傳奇對決紀錄紙出紀念品 搞笑、感人彩蛋也成關鍵字

昨晚多位台灣傳奇球星上演跳脫分隊組合的經典對決，中職聯盟宣布他們因不在選手登錄名單內，將不列入正式紀錄，不過紀錄組仍將這段過程手寫在紀錄紙上，並以「番外篇」做標示，中職聯盟粉專發文分享這張有趣的紀錄紙，吸引滿滿被回憶殺感動的球迷留言，更敲碗能設計成紀念商品供人收藏，「職棒 35年年鑑要留兩頁給今天的比賽棒球紀錄紙」、「這張可以放名人堂博物館了」、「這張可以商品化弄成海報吧，拜託了！」、「可以做成被單嗎？我想每晚都蓋著」、「這張要錶框起來，以後很難再有這種神獸同場演出」。

除了神獸對決參與者「王建民、陳金鋒、葉君璋、洪一中、彭政閔、林岳平、張建銘」成為熱門關鍵字，明星賽感人和搞笑的彩蛋也成為話題關鍵字，今年季後將引退的「周思齊」，穿上初入職棒的誠泰Cobras球衣上場打擊，展現「蛇魂不滅」精神，同樣本季退休的「潘威倫」明星賽登板投球，由已轉值教練的老搭檔高志綱蹲捕，兩個傳奇畫面再現讓不少人看哭。

明星賽歡樂場面則由連拿兩場MVP的「林安可」呈現，不善舞技的他在頒獎舞台和60位啦啦隊女孩跳舞慶祝，尷尬不知所措的反應宛如「公開處刑」，不只隊友樂翻球迷更是笑瘋，人氣啦啦隊女孩「林襄」在場邊應援時，碰到曾與她有過一段情的球員「馬傑森」上場打擊，林襄「公然開臭」大聲應援也成為炒熱現場氣氛的經典橋段，眾多感人、歡樂元素齊聚創造出這場「最頂明星賽」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月20日至2024年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中職明星賽』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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