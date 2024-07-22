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中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

聯合新聞網／ 綜合報導
昨天中職明星賽王建民再度登上投手丘，引起球迷歡呼。記者林伯東／攝影
昨天中職明星賽王建民再度登上投手丘，引起球迷歡呼。記者林伯東／攝影

中華職棒明星賽在台北大巨蛋連續進行兩天賽事，於昨晚更出現台灣傳奇球星王建民投球，陳金鋒、彭政閔打擊加碼上場演出，帶給球迷感動，號稱是史上最強明星賽，而這場賽事於今天登上WBSC(國際棒壘總會)官網，以「Record-breaking All-Star Weekend turns into most memorable moment in CPBL All-Star Game history」(破紀錄全明星賽 成為中職賽史上最難忘時刻）為題報導，指出這場比賽不僅打破中華職棒明星賽觀眾人數紀錄，更帶給球迷滿滿難忘的回憶。

報導指出，今年中華職棒明星周末兩場比賽，有超過6萬2000名球迷湧入台北大巨蛋欣賞夏季經典賽，創下中華職棒明星賽史紀錄；為期兩天的比賽，包括全壘打大賽，由台鋼雄鷹隊魔鷹最後以18轟(兩天總計41轟)奪冠，統一獅隊林安可則以16轟(兩天總計31轟)未能衛冕成功。

同時也提到昨天比賽九局上的一幕，在球迷的要求下，由曾經是洋基著名投手王建民上場投球，而首位進軍大聯盟的陳金鋒上場打擊，結果王建民投了觸身球，引發兩隊清空板凳，卻是為了上場搶合照的有趣一幕。還有彭政閔、洪一中、葉君璋等人上場的報導。

WBSC官網最後也提及台北大巨蛋竣工開放球賽進行後，先是有巨人軍來台創下3萬7890人銷售紀錄，其他在中華職棒例行賽、明星賽也都創下票房紀錄，而年底11月台北大巨蛋即將進行WBSC主辦的世界12強賽事B組預賽。

WBSC官網報導中職明星賽。擷圖WBSC官網
WBSC官網報導中職明星賽。擷圖WBSC官網

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