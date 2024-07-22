號召上班族參與軟式棒球 前成棒領隊推生軟式棒球協會

為了積極鼓勵上班族參與軟式棒球運動，「中華民國頑球趣軟式棒球協會」7月21日正式成立！

為了推廣體育，前台中市成棒隊領隊謝中川大力協助協會成立，謝中川期許「讓看棒球的人也打棒球，棒運的基礎才會紮實」。

謝中川是知名的廣告人，他早在1982年就成立雪芃廣告，打造出台灣最知名的本土廣告品牌；除了鼎力相助「徐生明棒球發展協會」運作，也曾臨危受命，接任台中市成棒隊領隊一職，直到中信集團接手，才功成身退。

在職業棒球的帶領下，目前甲組成棒的隊伍數也維持在33隊的數目，金字塔結構初步成形，但謝中川覺得很可惜的是，「台灣看棒球的跟打棒球的人，分得太清楚了」，受限於場地限制，真的有打球經驗的球迷，比例還是有限。

因此謝中川協助張羅了一群青年上班族，成立「中華民國頑球趣軟式棒球協會」，想讓出社會後才想打棒球的人，也有一個交流的平台。創會理事長由國民黨文傳會副主委、清華大學兼任助理教授何志勇擔任，何志勇曾被媒體形容為「國民黨的棒球先生」，他雖非科班出身，但一直對於棒球有股熱情，秉持「快樂打球，平等參與」信念。

推動上班族參與棒球的運動，近年來獲得文化大學新聞系教授莊伯仲及其系棒學生大力支持之下，攜手進一步推動軟式棒球運動。

何志勇說棒球是很平凡的運動，每一個人都可以擁有棒球夢。目前協會的正式會員約有50人，若包括其他一般參與者則逾一百三十人，初步規劃一個月打球交流一至兩次，會員有學生、社會新鮮人，也有中生代，雖然不是很常練習，但有時候做出劈腿接球、行進間長傳這些職棒轉播上看到的動作，也是會很興奮。

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