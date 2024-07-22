快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

號召上班族參與軟式棒球 前成棒領隊推生軟式棒球協會

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為謝中川提供
照片為謝中川提供

為了積極鼓勵上班族參與軟式棒球運動，「中華民國頑球趣軟式棒球協會」7月21日正式成立！

為了推廣體育，前台中市成棒隊領隊謝中川大力協助協會成立，謝中川期許「讓看棒球的人也打棒球，棒運的基礎才會紮實」。

謝中川是知名的廣告人，他早在1982年就成立雪芃廣告，打造出台灣最知名的本土廣告品牌；除了鼎力相助「徐生明棒球發展協會」運作，也曾臨危受命，接任台中市成棒隊領隊一職，直到中信集團接手，才功成身退。

在職業棒球的帶領下，目前甲組成棒的隊伍數也維持在33隊的數目，金字塔結構初步成形，但謝中川覺得很可惜的是，「台灣看棒球的跟打棒球的人，分得太清楚了」，受限於場地限制，真的有打球經驗的球迷，比例還是有限。

因此謝中川協助張羅了一群青年上班族，成立「中華民國頑球趣軟式棒球協會」，想讓出社會後才想打棒球的人，也有一個交流的平台。創會理事長由國民黨文傳會副主委、清華大學兼任助理教授何志勇擔任，何志勇曾被媒體形容為「國民黨的棒球先生」，他雖非科班出身，但一直對於棒球有股熱情，秉持「快樂打球，平等參與」信念。

推動上班族參與棒球的運動，近年來獲得文化大學新聞系教授莊伯仲及其系棒學生大力支持之下，攜手進一步推動軟式棒球運動。

何志勇說棒球是很平凡的運動，每一個人都可以擁有棒球夢。目前協會的正式會員約有50人，若包括其他一般參與者則逾一百三十人，初步規劃一個月打球交流一至兩次，會員有學生、社會新鮮人，也有中生代，雖然不是很常練習，但有時候做出劈腿接球、行進間長傳這些職棒轉播上看到的動作，也是會很興奮。

聚傳媒

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

何志勇 廣告 運動

延伸閱讀

中職／栗山英樹來看明星賽 12強韓國隊教頭也到了

大谷翔平New Balance聯名系列開賣！限定特展同步登場

中職／既有5洋投3人有隱憂 兄弟領隊解釋找6號洋投原因

延續百年棒球情誼 日本早稻田大學棒球部來彰化交流

相關新聞

中職／引爆傳奇球星大亂鬥獲球迷感謝 李凱威：那是安打球

中華職棒明星賽首度在台北大巨蛋開打，話題滿滿。昨天李凱威第9局發生失誤後，出現王建民對陳金鋒和彭政閔的夢幻對決，李凱威因此獲球迷狂讚，他也發文澄清沒有在演戲。 第9局2出局後，王建民登上投手丘，

號召上班族參與軟式棒球 前成棒領隊推生軟式棒球協會

為了積極鼓勵上班族參與軟式棒球運動，「中華民國頑球趣軟式棒球協會」7月21日正式成立！ 為了推廣體育，前台中市成棒隊領隊謝中川大力協助協會成立，謝中川期許「讓看棒球的人也打棒球，棒運的基礎才會紮實」。

中職／宋嘉翔生日一粒姊曬親密合照 網：好幸福的味道

樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年尚未登上一軍過，但他和啦啦隊一粒雙胞胎姊姊交往，因此持續受球迷們關注，今天是宋嘉翔20歲生日，兩人再度於社群網站放閃。 一粒姊今年生日在IG官宣與宋嘉翔的戀情，現在輪到宋

韓職／斗山熊啦啦隊長徐賢淑烈日下應援 醫院診斷竟二級燙傷

韓國職棒啦啦隊近年備受球迷關注，也有許多人氣成員來台發展，引發話題。斗山熊啦啦隊長徐賢淑是近年韓職啦啦隊代表人物之一，她最近發文透露自己被曬傷，讓不少粉絲心疼。 徐賢淑2015年以排球和籃球啦啦

中職／「看王葛格投球很幸福」陳柏豪：其實想對決恰恰賢拜

中華職棒明星賽上演傳奇球星大亂鬥，起點是樂天桃猿隊投手陳柏豪9局上把手套交給王建民。陳柏豪發文表示，「能看到王葛格投球很幸福。」不過他也坦言想和「恰恰」彭政閔對決。 陳柏豪在IG發文寫道，「明星

中職／前中華隊熟悉面孔來了 克魯茲接手龍隊打擊教練

味全龍隊今天正式宣布簽下打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），過去多次在中華隊擔任教練，也在中華職棒當過中信兄弟、富邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。