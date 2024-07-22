中職／宋嘉翔生日一粒姊曬親密合照 網：好幸福的味道
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年尚未登上一軍過，但他和啦啦隊一粒雙胞胎姊姊交往，因此持續受球迷們關注，今天是宋嘉翔20歲生日，兩人再度於社群網站放閃。
一粒姊今年生日在IG官宣與宋嘉翔的戀情，現在輪到宋嘉翔生日，一粒姊發文分享美照，以及與宋嘉翔拍的親密四格照，兩人看起來相當登對。貼文一出，網友紛紛直呼，「甜蜜蜜」、「好甜好幸福的味道」、「依舊美麗」。
宋嘉翔是2022年選秀桃猿隊第一指名，近入職棒第2年就被重用，被視為桃猿主戰捕手接班人選。不過他今年還沒上過一軍，在二軍出賽39場，累積131打席，敲出1轟，打擊率0.263，上壘率0.351。
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