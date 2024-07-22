韓職／斗山熊啦啦隊長徐賢淑烈日下應援 醫院診斷竟二級燙傷

韓國職棒啦啦隊近年備受球迷關注，也有許多人氣成員來台發展，引發話題。斗山熊啦啦隊長徐賢淑是近年韓職啦啦隊代表人物之一，她最近發文透露自己被曬傷，讓不少粉絲心疼。

徐賢淑2015年以排球和籃球啦啦隊身分出道，隔年加入斗山熊，成為啦啦隊長直到現在。她以俐落金色短髮為特色，擁有許多忠實粉絲，目前IG追蹤數達39.5萬。

近日徐賢淑在個人社群分享肩膀被曬傷的照片，醫院診斷為二級燒燙傷，今天她貼出到醫院治療的照片。由於韓國女團aespa成員Winter25日將到斗山熊主場開球，徐賢淑發文表示想見Winter，但肩膀曬傷很痛，網友則紛紛留言，「不要生病」、「歡迎快點回來」、「比起Winter我更愛你」。