中職／前中華隊熟悉面孔來了 克魯茲接手龍隊打擊教練
味全龍隊今天正式宣布簽下打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），過去多次在中華隊擔任教練，也在中華職棒當過中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿隊客座打擊教練，期待他幫助球員提升打擊。
克魯茲過去球員時期擁有兩年大聯盟經驗，也在1980到85年效力日本火腿隊6個球季，退休後在大聯盟系統各層級擔任教練，一共累積12年經驗。
克魯茲從2014年起多次擔任各級中華隊打擊教練，很多中職現役球員都曾接受他的指導；龍隊指出，此次有幸邀請克魯茲加入大家庭，相信他能對球隊攻擊、得分能力的提升有所助益，協助球員找回自信。
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