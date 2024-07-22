中職／前中華隊熟悉面孔來了 克魯茲接手龍隊打擊教練

味全龍隊今天正式宣布簽下打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），過去多次在中華隊擔任教練，也在中華職棒當過中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿隊客座打擊教練，期待他幫助球員提升打擊。

克魯茲過去球員時期擁有兩年大聯盟經驗，也在1980到85年效力日本火腿隊6個球季，退休後在大聯盟系統各層級擔任教練，一共累積12年經驗。