中職／「看王葛格投球很幸福」陳柏豪：其實想對決恰恰賢拜

中華職棒明星賽上演傳奇球星大亂鬥，起點是樂天桃猿隊投手陳柏豪9局上把手套交給王建民。陳柏豪發文表示，「能看到王葛格投球很幸福。」不過他也坦言想和「恰恰」彭政閔對決。

陳柏豪在IG發文寫道，「明星賽告一個段落，相信大家一定玩得很開心，能看到王葛格投球真的是一件非常幸福的事情！謝謝大家為最後一天明星賽創造許多美好回憶。辛苦所有教練團以及隊友們，還有工作人員！對了告訴大家一下，我的手沒有狀況，純粹效果呦！」他還提到，「其實我蠻想對決恰恰賢拜。」

戴培峰與陳仕朋在第7局上演衝突後，球員們進行「大合照」。第9局他擔任王建民捕手，欣賞陳金鋒和彭政閔打擊英姿，最後則把護具交給葉君璋，完成林岳平和張建銘對決畫面。

戴培峰賽後也在IG發文表示，「超讚的明星賽，謝謝聯盟和各位工作人員辛苦了，很榮幸每年都有機會帶著家人，一起參加這麼棒的賽事！玩得很開心，希望明年也有機會參加！兒子也很開心！少一個同學（林靖凱）明年等你一起回來拍照。」