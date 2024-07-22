中職／引爆傳奇球星大亂鬥獲球迷感謝 李凱威：那是安打球

中華職棒明星賽首度在台北大巨蛋開打，話題滿滿。昨天李凱威第9局發生失誤後，出現王建民對陳金鋒和彭政閔的夢幻對決，李凱威因此獲球迷狂讚，他也發文澄清沒有在演戲。

第9局2出局後，王建民登上投手丘，洪一中站上打擊區擊出二壘方向滾地球，結果李凱威漏球，紀錄組判定是失誤。隨後王建民與陳金鋒上演世紀對決，王建民投出觸身球後發生「大場面」，兩隊球員進場合影留念。

彭政閔接著也站上打擊區，擊出左外野飛球，兩名外野手都沒接到球，形成一支二壘打，比賽最後由林岳平和張建銘的對決作為結局。

有球迷在網路發文指出，若沒有李凱威失誤，後續夢幻對決都不會發生，網友們紛紛感謝李凱威。李凱威則在IG發限動澄清：「那是安打球。」他後來又在Threads發文寫道，「想不到這一漏，漏的還挺值得的」。